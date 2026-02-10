Jutta Leerdam und Co.: Die grössten Social-Media-Stars bei Olympia

Jutta Leerdam

Die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) gewann am vergangenen Montag die Goldmedaille über 1.000 Meter – und hat es damit ihren Kritikern gezeigt. Denn die Sportlerin wird immer wieder für ihren glamourösen Lifestyle kritisiert, den sie gerne auch mit ihren rund 5,5 Millionen Instagram–Followern teilt. Dazu gehören das Fliegen im Privatjet oder luxuriöse Bootstrips. Für Aufsehen sorgt auch ihre Beziehung mit US–Boxer und Influencer Jake Paul (29), der ihren Olympia–Sieg medienwirksam und unter Tränen im Publikum mitverfolgte. Seit März 2025 sind die beiden verlobt. Am Sonntag steht für Leerdam ihr nächstes Ziel auf dem Eis im Fokus, dann tritt sie auf der 500–Meter–Distanz an.