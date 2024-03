Jutta Speidel: Wahrheit macht schön

Als Beispiel nennt sie die Erfolgsserie «Um Himmels Willen»: «Ich hatte das grosse Glück, dass ich mit ‹Um Himmels Willen› noch mal in eine ganz andere Richtung gegangen bin, eine Fernsehserie, in der ich eine Nonne gespielt habe. Eine ungeschminkte Nonne! Alle anderen schienen plötzlich geschminkt und sahen aus wie geliftet. Aber dann wurde aus einer Nonnengeschichte eine Bürgermeister–Geschichte – mit Nonnen. Was wäre das für ein toller Stoff gewesen, wenn wir nur mal schauen, was Nonnen alles leisten! Aber es ist immer so wahnsinnig wichtig, dass Männer dabei sind.» Nach 65 Folgen stieg sie 2006 aus.