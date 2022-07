Jutta Speidel wird in «Dahoam is Dahoam» zur Schamanin

Wann ist Jutta Speidel in «Dahoam is Dahoam» zu sehen?

Zuvor wird Hochzeit in «Dahoam is Dahoam» gefeiert: Jenny (Laura Tashina, 31) und Brunnerwirt-Köchin Sarah (Sophie Reiml, 26) geben sich das Jawort. Die Hochzeitsfolge ist am 22. August um 19:30 Uhr im BR zu sehen. Die drei Episoden mit Jutta Speidel als Schamanin Andrea werden vom 23. bis 25. August zur gleichen Uhrzeit ausgestrahlt. Alle Folgen sind bereits ab 18. August in der BR-Mediathek abrufbar.