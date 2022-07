BTS drehen mehrere Filmprojekte für Disney. The Walt Disney Company und das südkoreanische Unternehmen Hybe kündigten in einer Mitteilung an, für fünf Filmprojekte zusammenzuarbeiten. Diese sollen auf dem Streamingdienst Disney+ erscheinen. Drei Projekte wurden bereits näher vorgestellt: Die K-Pop-Stars werden in einem Konzertfilm, einer Dokuserie und - zum Teil - in einer Realityshow zu sehen sein.