K-Pop-Band BTS kündigt neues Album an

BTS haben am vergangenen Wochenende ihre Konzertreihe in Las Vegas beendet. Bei ihrem finalen Auftritt hatte die Band noch eine frohe Botschaft zu verkünden: Ein Video, das laut US-Medien am Ende der letzten Show im Allegiant Stadium gezeigt und später auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von BTS veröffentlicht wurde, zeigt Filmmaterial der Gruppe mit dem Slogan «We Are Bulletproof» und dem Datum 10. Juni 2022.