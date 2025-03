Fremdverschulden ausgeschlossen

K-Pop-Star Wheesung mit 43 Jahren tot aufgefunden

Die südkoreanische Musikwelt trauert: Der beliebte Sänger Wheesung ist im Alter von 43 Jahren verstorben. Seine Leiche wurde in seiner Wohnung in Seoul entdeckt. Die Behörden schliessen Fremdverschulden aus, ordneten jedoch mittlerweile eine Autopsie an.