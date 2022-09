Vier Jahre später zog sie ins Dschungelcamp. Dort belegte sie den fünften Platz. Nach kleineren TV-Auftritten nahm sie 2021 an «Kampf der Realitystars» teil, ihr bisher letztes grosses Reality-TV-Engagement. Dort wurde sie Neunte. Ein Jahr später war sie Pflege-Praktikantin in der Sendung «Prominent und Pflegekraft» auf RTLzwei. In Wilhelmshaven kämpfte sie in einem Heim mit Vorurteilen der Bewohnerinnen und Bewohner.