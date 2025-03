Kader Loth und Ismet Atli: «Wir sind nicht das typische Paar»

Was dürfen die Zuschauer in der Doku–Soap von Ihnen erwarten?

Loth: Wir werden sehr viel emotionale, aber auch witzige Momente in unserer Beziehung zeigen. Wir sprechen über unsere Kindheit – was wir bis jetzt nicht gemacht haben – über unsere Beziehung, was wir für Ups und Downs durchgemacht haben. Wir sind nicht das typische Paar, das in der Öffentlichkeit über alles redet. Diesmal haben wir über Dinge geredet, von denen die Öffentlichkeit nichts wusste – von guten und schlechten Zeiten. (lacht)