Die Kaffeevorlieben der Stars

Für viele war es das erste grosse Event nach zwei Jahren Corona-Pandemie. Kein Wunder, dass sich die Stars besonders in Schale geworfen haben: Veronica Ferres kam in einer reflektierenden silberfarbenen Robe und bezeichnete sich selbst als «Kaffeemaschine» - nur die Knöpfe fehlten zum Kaffeeglück. Ihren ersten Kaffee trinkt die Schauspielerin «direkt nach dem Aufwachen», so die Schauspielerin. «Der erste Espresso am Set ist das Schönste.»