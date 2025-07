Kahlschlag: Netflix setzt gleich drei Serien ab

Die rabenschwarze Comedy–Serie «No Good Deed», in der drei Familien um den Kauf von ein– und demselben Haus wetteifern, ist im Gegensatz zu den zwei bislang erwähnten Shows noch nicht endgültig tot. Netflix behält sich hier das Recht vor, in Zukunft doch noch eine weitere Staffel mit fast komplett neuem Cast zu produzieren. In Planung sei diese gegenwärtig jedoch nicht. In Season eins spielten Comedy–Stars wie Lisa Kudrow (Phoebe aus «Friends», 61) oder Ray Romano («Alle lieben Raymond», 67) mit.