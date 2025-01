Kai Havertz vergibt, Ehefrau Sophia bekommt abscheuliche Nachrichten

Sophia Havertz: «Ich hoffe, ihr schämt euch»

«Dass jemand denkt, es sei in Ordnung, so etwas zu schreiben, ist für mich so schockierend...», kommentiert Sophia Havertz die Hassnachrichten. «Ich hoffe, ihr schämt euch so sehr für euch selbst.» Die Frau des Fussballstars sei sich nicht sicher, was sie überhaupt dazu sagen solle, «aber bitte seid respektvoller. Wir sind besser als das...»