Kai Pflaume und Jens «Knossi» Knossalla: Hochzeitsreise um die Welt

Kai Pflaume feiert im kommenden Jahr seinen 30. Hochzeitstag. «Wir haben in München geheiratet und mussten zwar keinen Baum durchsägen – was im süddeutschen Raum ja durchaus typisch ist –, bei uns gab es aber immerhin einen Nagelblock», erzählt er über einen Brauch an seiner eigenen Hochzeit. «Was in den von uns besuchten Ländern sicher auch überraschen würde, ist die Hochzeitstorte», fügt er hinzu. «Das stimmt», bestätigt Knossi, «in Ghana gab es zwar eine Hochzeitstorte, die war aber eher Deko, nicht wirklich echt und sehr klein».