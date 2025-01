Kai Schumann: Kittel passt «Doctor's Diary»-Star noch «wie angegossen»

Wieder frischer Wind in der «Landarztpraxis»: In der dritten Staffel der Vorabendserie (122 Folgen ab dem 2. Januar montags bis freitags um 19 Uhr in Sat.1 oder auf Joyn) stösst Kai Schumann (48) zum Cast. Er spielt Dr. Chris Lehmann, den guten Freund von Hauptfigur Dr. Sarah König (Caroline Frier, 41) aus Berliner Zeiten. Der gutaussehende Mediziner bringt wieder Aufruhr ins beschauliche bayerische Dorf Wiesenkirchen – und in die Beziehung von Sarah und ihrem Partner Dr. Fabian Kroiss (Oliver Franck, 49), die sich in Staffel zwei doch gerade erst wieder ausgesöhnt haben.