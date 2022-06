Kaia Gerber ergänzt starbesetzte Apple-Serie «Mrs. American Pie»

Kristen Wiig bis Ricky Martin: Die Stars von «Mrs. American Pie»

Der illustre Hauptcast von «Mrs. American Pie» war schon zuvor bekannt. Die Hauptrolle verkörpert Comedy-Star Kristen Wiig (48, «Brautalarm», «Ghostbusters»). Sie spielt Maxine Simmons, die sich in den 1970er-Jahren in der High Society von Palm Beach behaupten will.