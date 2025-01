Kaia Gerber und Austin Butler: Liebes-Aus nach drei Jahren Beziehung?

Kaia Gerber, die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (58) und Unternehmer Rande Gerber (62), äusserte sich erst im Februar 2024 in einem Interview mit dem «WSJ. Magazine» zu ihrer Beziehung: «Ehrlich gesagt fühlt es sich so an, als wären so wenige Dinge in meinem Leben privat, und das ist eines der Dinge, die ich versuche, so heilig wie möglich zu halten.»