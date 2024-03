Kaia Gerber und Ayo Edebiri: Ihre Freundschaft geht unter die Haut

Kaia Gerber: Vom Model zur Schauspielerin

Kaia Gerber tritt als Model zwar in die Fussstapfen ihrer berühmten Mutter Cindy Crawford, doch sie macht sich im Moment auch als Schauspielerin einen Namen: Gemeinsam mit ihrer Freundin Ayo Edebiri war sie 2023 zuletzt in der High–School–Komödie «Bottoms» zu sehen. In der neuen Apple TV+ Serie «Palm Royale» spielt sie an der Seite von «Saturday Night Live»– Urgestein Kristen Wiig (50).