Winterlicher Urlaub in Finnland

Kakslauttanen: Das «Iglu-Dorf» mit hohem Coolness-Faktor

Das Polarlicht steht bei vielen Weltenbummlern auf der Bucket List. Wer das Naturphänomen hautnah erleben will, muss sich für gewöhnlich tiefen Temperaturen aussetzen. In einem Naturressort in Nordlappland lässt sich diese einzigartige Erfahrung auch ganz ohne Frostbeulen machen.