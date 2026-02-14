Kaley Cuoco: Ihr Verlobter kennt «The Big Bang Theory» nicht

Kaley Cuoco (40) ist Millionen TV–Zuschauer durch ihre Rolle als Penny in der erfolgreichen Sitcom «The Big Bang Theory» bekannt. Ihr Verlobter, Schauspieler Tom Pelphrey (43), hatte aber offenbar noch nie von der Serie gehört, bevor er sie kennenlernte.
Die Schauspielerin, die von 2007 bis 2019 in der US–Serie mitspielte, erinnerte sich daran, wie sie die Familie ihres Partners zum ersten Mal traf. Tom Pelphrey soll damals verwirrt gewesen sein, weil Kaley Cuoco dabei versehentlich immer wieder mit dem Namen ihrer Figur angesprochen wurde.
Familientreffen lässt Tom Pelphrey verwirrt zurück
In der «Graham Norton Show» sagte die 40–Jährige laut «Daily Mail»: «Als wir uns kennenlernten, hatte er keine Ahnung davon. Als ich Toms Familie zum ersten Mal traf, nannte mich der Partner seiner Mutter immer wieder ‹Penny›.» Kaley Cuoco fügte hinzu: «Ich habe nichts gesagt, weil ich es süss fand, aber ich sah, dass Tom verwirrt war, und als wir ins Auto stiegen, sagte er: 'Es tut mir so leid, ich habe ihm deinen Namen verraten, deshalb habe ich keine Ahnung, warum er dich den ganzen Tag Penny genannt hat.»
Die Schauspielerin verriet, sie habe ihren Freund dann über ihre Rolle in «The Big Bang Theory» aufgeklärt. Gesehen hat Tom Pelphrey die Serie allerdings offenbar immer noch nicht ganz. Vielleicht wird er sie aber einmal mit der gemeinsamen Tochter anschauen. Kaley Cuoco und ihr Schauspielkollege, der schon in «Ozark» oder «Marvel's Iron Fist» mitspielte, bekamen im März 2023 ihre Tochter Matilda. Ein Jahr später verkündeten die beiden Stars, die seit 2022 ein Paar sind, ihre Verlobung.
Kaley Cuoco war bereits zweimal verheiratet: 2013 gab sie Tennisspieler Ryan Sweeting (38) das Jawort, die Ehe wurde 2016 geschieden. 2018 heiratete sie Springreiter Karl Cook (35), die Scheidung von ihm wurde 2022 rechtskräftig.