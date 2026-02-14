Kaley Cuoco: Ihr Verlobter kennt «The Big Bang Theory» nicht

Familientreffen lässt Tom Pelphrey verwirrt zurück

In der «Graham Norton Show» sagte die 40–Jährige laut «Daily Mail»: «Als wir uns kennenlernten, hatte er keine Ahnung davon. Als ich Toms Familie zum ersten Mal traf, nannte mich der Partner seiner Mutter immer wieder ‹Penny›.» Kaley Cuoco fügte hinzu: «Ich habe nichts gesagt, weil ich es süss fand, aber ich sah, dass Tom verwirrt war, und als wir ins Auto stiegen, sagte er: 'Es tut mir so leid, ich habe ihm deinen Namen verraten, deshalb habe ich keine Ahnung, warum er dich den ganzen Tag Penny genannt hat.»