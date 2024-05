Kaley Cuoco teilt Erinnerungen an verstorbenen TV-Vater John Ritter

Kaley Cuoco (38) hat bei der «An Evening from the Heart»–Gala des verstorbenen John Ritters (1948–2003) gedacht. Bis zu seinem Tod 2003 spielte er zwei Staffeln lang ihren Vater in der Serie «8 Simple Rules». «Er war so witzig und er liebte seine Fans. Er war so gut», erinnerte die Schauspielerin sich gegenüber «People» an den Verstorbenen.