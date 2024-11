Kaley Cuoco und Jim Parsons feiern «The Big Bang Theory»-Reunion

«The Big Bang Theory», eine Serie von Chuck Lorre (72) und Bill Prady (64), endete nach zwölf Jahren. An einem Reboot der Sitcom ist Jim Parsons derzeit offenbar nicht interessiert. «Jetzt, wo wir hier sitzen, nein. Aber ich würde auch nie nie sagen, weil sich das Leben einfach so sehr verändert», so Parsons in einer Folge von «Who's Talking to Chris Wallace».