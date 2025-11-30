Kaley Cuoco wird 40: Ihr Aufstieg zum Serienstar

Zwei Ehen, Mutterglück und die grosse Liebe

Kaley Cuoco war zweimal verheiratet. Ihre Ehe mit dem Tennisspieler Ryan Sweeting (38) hielt von 2013 bis 2016. Zwischen 2018 und 2022 war sie mit dem Springreiter Karl Cook (34) verheiratet. Zuvor war Kaley Cuoco auch mit ihrem «The Big Bang Theory»–Kollegen Johnny Galecki (50) liiert. Sie sei von Anfang an in ihn verliebt gewesen, verriet sie im Gespräch mit «Vanity Fair». Das sollte bald auch auf Gegenseitigkeit beruhen. «Die Chemie stimmte und wir waren total ineinander verliebt. So verlief die gesamte erste Staffel, bis wir schliesslich wirklich zusammenkamen.» Auch nach ihrer Trennung spielten sie in der Serie das Paar Leonard und Penny. Für einen Werbeclip standen sie im Frühjahr 2025 erneut als Paar vor der Kamera.