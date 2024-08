«Kalí órexi»: Vier Rezepte aus der griechischen Familienküche

Die griechische Küche ist bekannt für ihre frischen Zutaten, ihre Aromenvielfalt und ihre tief verwurzelte Tradition. Wer dabei aber nur an Gyros, Souvlaki und Co. denkt, liegt falsch: Denn die Griechen haben auch viele vegetarische und vegane Köstlichkeiten zu bieten. In seinem Kochbuch «kalí órexi» präsentiert das Mutter–Sohn–Duo Sia und Kon Karapanagiotidis über 100 authentische griechische, vegane und vegetarische Familienrezepte. Vier Beispiele gibt es hier.