Kalli statt Kult-Duo: So geht der Münchner «Tatort» jetzt weiter

Gerade darin steckt die eigentliche Eleganz dieses Übergangs. Der Münchner «Tatort» beginnt nach Batic und Leitmayr eben nicht bei null. Er versucht auch nicht, deren Chemie eins zu eins zu ersetzen – was ohnehin unmöglich wäre. Stattdessen rückt mit Hammermann eine Figur in die erste Reihe, die das Publikum längst kennt und die zugleich nie so übermächtig war, dass sie selbst schon wieder für eine abgeschlossene Ära stünde. Hofer hat in einem Interview mit der «Augsburger Allgemeinen» selbst betont, dass prägende Münchner Elemente wie Humor und Lokalkolorit erhalten bleiben sollen. Ein wichtiger Hinweis darauf, in welche Richtung der BR denkt: statt kompletter Neuerfindung ein behutsam verändertes Profil mit vertrauter Grundtemperatur.