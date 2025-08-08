Kalte Suppen: Johann Lafer verrät drei Sommerrezepte

Damit das gelingt, hat der Starkoch einen wichtigen Tipp: «Es braucht intensiv schmeckende Produkte.» Wässrige Gurken etwa sollten im Laden liegen bleiben. Für einen vollen Geschmack empfiehlt Lafer zudem, das Gemüse vorher zu marinieren – «mit Essig, Öl und ein paar Kräutern». Auch beim Servieren kommt es auf die Details an. «Ganz wichtig ist es, die Teller oder Schüsseln vorher in den Tiefkühlschrank zu stellen. Nur so bleibt die Suppe auch wirklich kalt.» Drei seiner Suppenrezepte gibt es hier.