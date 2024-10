Kamala Harris: Erste Late-Night-Show als Präsidentschaftskandidatin

Für Kamala Harris (59) steht der erste Auftritt in einer Late–Night–Show an, seitdem sie im August als Kandidatin für das Amt der US–Präsidentin bekannt gegeben wurde. Wie das Branchenmagazin «Variety» berichtet, wird die Demokratin am kommenden Dienstag, den 8. Oktober, bei «The Late Show With Stephen Colbert» auf dem Sender CBS zu Gast sein.