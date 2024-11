Kamala Harris tritt überraschend bei «Saturday Night Live» auf

In wenigen Tagen steht die Wahl des 47. US–Präsidenten an, am 5. November gibt die US–Bevölkerung ihre Stimme ab. Da das Rennen ums Weisse Haus als so knapp wie selten zuvor gilt, wird es jedoch wohl noch einige Tage länger dauern, ehe Harris oder Trump als Siegerin oder Sieger verkündet werden kann.