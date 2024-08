Kamala Harris will sich nicht zu sehr auf Hollywoodstars verlassen

Der Fundus ist reichhaltig und weltberühmt

Über mangelnde Stars, die für Harris/Walz in die Bresche springen würden, muss sich das Duo jedenfalls keine Sorgen machen. So äusserten zuletzt unter anderem schon A–Lister wie George Clooney (63), Jeff Bridges (74), Julianne Moore (63), Mark Hamill (72) oder auch Musikstars wie Katy Perry (39) and Ariana Grande (31) pro Harris. Noch wurde allerdings nicht enthüllt, welche Prominenten letztendlich bei der Democratic National Convention auftreten werden. Nur ein Name stehe bereits fest: John Legend (45) soll demnach dabei sein – unklar sei jedoch, ob er dort nur performt oder auch eine Rede hält.