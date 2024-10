Kamala Harris ziert das digitale Cover der «Vogue»

Das Coverbild wurde von Fotografin Annie Leibovitz geschossen und zeigt Harris in ihrer offiziellen Residenz in Washington, D.C. In dunkelbraunem Anzug und Seidenbluse gekleidet, sitzt die Vizepräsidentin locker auf einem hellblauen Sessel vor einer roten Wand und blickt selbstbewusst in die Kamera. «Die Kandidatin für unsere Zeiten», heisst es dazu.