Kampagne zum Thronjubiläum: Queen Elizabeth II. bedankt sich für Bäume

Der Baum als Zeichen der Hoffnung

«Einen Baum zu pflanzen zeigt, dass man Hoffnung und Vertrauen in die Zukunft hat», erklärte Prinz Charles damals in einem Instagram-Video. Er griff selbst zum Spaten und rief dazu auf, es ihm gleich zu tun und einen Baum zum 70-jährigen Thronjubiläum seiner Mutter in die Erde zu setzen.