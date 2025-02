Kampf dem Stress-Essen: So verrät sich emotionaler Hunger

Liebe Frau Faigle, Ihr Buch heisst «Kalorien können mich mal». Wann haben Sie selbst das erste Mal diesen Satz gedacht?

Steffi Faigle: Das kann ich Ihnen ganz genau sagen: Ich war gerade 31 Jahre geworden, genau genommen im November 2011. Am Tag zuvor sass ich in einem Fast–Food–Restaurant und hatte einen Burger und eine grosse Cola (mit Zucker). Über diesen Restaurantbesuch gibt es ein ganzes Kapitel im Buch «Kalorien können mich mal!». Was für Andere völlig normal ist, war für mich alles andere. Jedenfalls war es das erste Mal, dass ich den Kampf gegen meinen Kopf haushoch gewonnen hatte, nachdem dieser in diesem Fast–Food–Restaurant alles in Bewegung setzte, um mich in alte Verhaltensmuster zu zwingen. Dem hielt ich stand und wusste genau: Mir kann in diesem Leben in Sachen Kalorien, Abnehmen und Diäten keiner mehr was. Triumphal beschreibt es nur im Ansatz.