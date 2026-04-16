«Kampf der RealityAllstars»: Diese «KDRS»-Gewinner sind dabei

Die thailändische Sala füllt sich wieder: Der Reality–Hit «Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand» geht dieses Jahr mit einem Ableger an den Start (ab 15. April um 20:15 Uhr bei RTLzwei und bereits bei RTL+). Ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen um das Preisgeld von 50.000 Euro und den Titel «RealityAllstar». Im Cast sind auch zwei Siegerinnen und ein Sieger aus vergangenen Staffeln.