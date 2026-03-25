«Kampf der RealityAllstars» startet im April mit Doppelfolgen

Zwei Termine pro Woche

Die Folgen werden dann immer mittwochs und sonntags zur Primetime um 20:15 Uhr auf RTLzwei gezeigt (sowie vorab auf RTL+). Den Cast hatte der Sender bereits zum Drehstart im Januar bekannt gegeben: Die früheren «Kampf der Realitystars»–Gewinner Loona, Serkan Yavuz und Elena Miras kehren zurück und wollen ihren Erfolg wiederholen. Ihnen gegenüber stehen weitere Reality–Urgesteine wie Kader Loth, Yeliz Koc und Cosimo Citiolo, der adelige Dauergast Prinz Frédéric von Anhalt sowie Publikumsliebling Schäfer Heinrich und Reality–Experte Matthias Mangiapane. Weiteren Zündstoff bringen Sam Dylan, Cecilia Asoro, Maurice Dziwak, Sarah Knappik, Georgina Fleur und Narumol mit.