«Kampf der Realitystars»: Diese Promis sorgten für Aufsehen

Am 7. Mai startet die sechste Staffel von «Kampf der Realitystars». Unter den 22 Kandidatinnen und Kandidaten finden sich wieder einige mit reichlich Konfliktpotenzial – allen voran Can Kaplan und Daymian Weiss (20). Kaplan, der einst mit Reality–TV–Krawallnudel Walentina Doronina (24) verlobt war, wurde von ihr in der Show «Germany Shore» mit Weiss betrogen. Diese Stars sorgten in den vergangenen Staffeln bereits für Aufsehen.