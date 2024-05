«Kampf der Realitystars»: Doppelaus nach sinnlosem Konflikt

Aleks darf sein wahres Gesicht verstecken

An der «Wand der Wahrheit» geht es einmal mehr um die Berufsehre. Es geht darum, den laut Zuschauern am wenigsten authentischen Star zu bestimmen. Und Authentizität ist nun mal die wichtigste Währung im Reality–Geschäft. Aleks Petrovic (32) ist aufgrund seiner Vergangenheit in diversen Pärchenshows für Team Deutschland der am wenigsten echte Kandidat. Damit er sein wahres Gesicht noch besser verbergen kann, verdeckt die Regie es mit einem Filter in Form eines Pferdekopfs.