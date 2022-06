«Kampf der Realitystars»: Eine alte Freundschaft zerbricht

Dafür machte sich Iris aber bei fast allen unbeliebt. Am meisten bei Schäfer Heinrich (55). Als die beiden für ein Interview nebeneinander sitzen müssen, will Iris dafür sorgen, dass sie nicht von Heinrichs Schweiss «kontaminiert» wird. Das trifft den harmoniesüchtigen Schäfer. Er erzählt die Beleidigung allen weiter. Was Iris zur Persona non grata macht. Was ihr wiederum nicht passt. Iris beschliesst, künftig gar nichts mehr zu sagen. Sie grüsst am Morgen nicht einmal ihren alten Freund Malkiel Rouven Dietrich.