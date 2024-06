«Kampf der Realitystars»: Eine Münze entscheidet im Herzschlagfinale

Die letzte Folge der fünften Staffel von «Kampf der Realitystars» (mittwochs 20:15 Uhr bei RTLzwei und RTL+) steht an – die verbliebenen acht Stars singen, wie es sich in solchen Momenten gehört, «Finale» zur Melodie von «Volare». Doch die gute Stimmung verfliegt schnell, vor dem letzten Spiel wird ausgesiebt. Die Produktion baut eine Stele mit einem altmodischen Telefon an den Strand. Mit Kabel. Die Stars postieren sich in der Nähe, als das Telefon klingelt, ist als erste Cecilia Asoro (28) an der Strippe.