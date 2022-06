Wer bekommt die meisten Münzen?

«Kampf der Realitystars»: Hautenge Entscheidung im Finale

In der letzten Folge von «Kampf der Realitystars» wird es noch einmal spannend. Ins Finale kämpfen sich vor allem Kandidaten, die von Episode eins an dabei waren. Am Schluss steht ein verdienter Sieg.