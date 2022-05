«Kampf der Realitystars»: Jan Leyk zeigt sein hässlichstes Gesicht

An der «Wand der Wahrheit» müssen sich die Stars ein weiteres Mal in eine Reihenfolge bringen - und ihre Wahl mit einem Zuschauervotum abgleichen. Es geht um den geldgeilsten Kandidaten in der Wahrnehmung des Publikums. Natürlich trifft es den Ex-Politiker Ronald Schill (63). Um sein Image reinzuwaschen, darf Ronald 3.000 Euro auf seine Mitbewohner verteilen. In einem Monolog von shakespearscher Grösse verteilt der ehemalige Richter das Geld auf die Stars mit der geringsten Gage. Dass er ein Drittel des Geldes selbst einsackt, verrät Ronald erst später.