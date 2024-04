«Kampf der Realitystars»: Solidarität unter gedemütigten Rivalen

In Folge drei von «Kampf der Realitystars» (mittwochs 20:15 Uhr bei RTLzwei und RTL+) werden erstmal Altlasten aus der letzten Episode beseitigt. Maurice Dziwak (25) entschuldigt sich bei Elsa Latifaj (19) für sein Slut–Shaming. Die 19–Jährige hatte sich mit Calvin Kleinen (32) im improvisierten Doppelbett vergnügt – obwohl sie einen Freund zu Hause hat. Sie trennte sich anschliessend via TV von ihm. Maurice hatte dies getriggert, da er so etwas selbst schon mal erlebt habe, wie er erklärt.