«Kampf der Realitystars» startet 2026 in «Allstars»-Staffel

«Aber das Spiel kennt sie auch»

Für wen genau es erneut nach Thailand geht und wer sich dort der «Stunde der Wahrheit» stellen muss, wird noch nicht mitgeteilt. Kiesbauer freut sich laut der Mitteilung allerdings bereits «riesig auf die Allstars–Staffel! Es ist spannend zu sehen, wie sich die Wiederholungstäter ein zweites Mal schlagen – diesmal kennen sie das Spiel, aber das Spiel kennt sie auch. Das verspricht Reality pur und vor allem: jede Menge Überraschungen!»