«Kampf der Realitystars»: Stunk-Star kommt mit Mittelfinger durch

Manni pokert Sarahs Einsatz in die Höhe, er trägt geheim nur einen Euro ein. So viel wie Serkan Yavuz' (29) gesamte Gage also. Sarah fällt auf Mannis spielerischen Schachzug herein, obwohl der deutliche Ironie-Signale sendet. Sie verzichtet auf 8000 Euro, um in der Sala bleiben zu dürfen.