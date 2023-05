«Kampf der Realitystars»: Unmoralische Angebote für Emmy und Percival

Emmy rennt los in Richtung Redaktionsbüro, als sie 10.000 Euro hört. Erst im Redaktionsbüro liest sie das Kleingedruckte. Sie kommt ins Grübeln und will sich mit Matthias Mangiapane (39) besprechen, dem Kollegen, der sie am wenigsten hasst. Doch als sie das Redaktionsbüro verlässt, kommt zufällig Percival von der Toilette. Der Sänger nutzt die Gunst der Minute. Er rennt ins Büro und schliesst sich ein. Nach kurzer Überlegung unterschreibt er die Abfindung. Der Musiker, der durch die Corona-Pandemie viel Geld verlor, will mit den 10.000 Euro Schulden abstottern.