«Kampf der Realitystars»: Veganerin Tessa spaltet die Schafherde

Am nächsten Morgen kommen die nächsten zwei Promis an. «Trödeltrupp»-Protagonist Mauro Corradino (51) und Iris Klein (54). Die Mutter von Reality-Ikone Daniela Katzenberger (35) ist aber zunächst nur virtuell anwesend. Wegen einer Corona-Erkrankung ist sie in Hotel-Quarantäne. Präsent ist sie aber über einen Bildschirm, der auf einen Kleiderständer montiert wurde.