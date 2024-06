Kampf gegen Account-Sharing: Netflix legt vor, Disney+ zieht nach

Das US–Branchenmagazin «Variety» hatte im Februar berichtet, dass Disney+ einen vergleichbaren Weg zu Netflix gehen möchte. So sollen Kundinnen und Kunden demnach künftig für zusätzliche Gebühren weitere Mitglieder zu ihren Abos hinzufügen. Netflix hatte Ende Mai 2023 erstmals in E–Mails Abonnentinnen und Abonnenten in Deutschland und Österreich dazu aufgefordert, sogenannte Zusatzmitglieder zu registrieren, wenn sie ihr Konto mit Personen ausserhalb ihres Haushalts teilen möchten.