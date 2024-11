Kampf gegen Diabetes: Alexander Zverev sammelt 125.000 Euro bei Gala

Vorweihnachtliche Gefühle bei den Stars

Für viele der Stars beginnt bereits die vorweihnachtliche Zeit, doch zur Ruhe kommt Mark Keller zum Beispiel bislang noch nicht. In der nächsten Zeit habe er noch einige Shows, aber er freue sich bereits auf ein paar ruhige Tage mit seiner Familie am Bodensee, wie er vor Ort erzählte. Geschenke hat der Schauspieler und Musiker bislang noch nicht gekauft. «Das steht dann erst wieder in allerletzter Minute an, wie immer», berichtet er schmunzelnd. Für den ehemaligen Bayern–Star Giovane Elber geht es über die Feiertage natürlich in seine brasilianische Heimat – und damit weg vom winterlichen Europa. Er freue sich nicht nur auf seine Familie, sondern auch auf den dortigen Sommer und 30 Grad. Für Zverev selbst und Sophia ging es gleich nach dem Event in die vorgezogenen Weihnachtsferien auf die Malediven.