Kampf gegen Fake News: YouTube weitet Funktion gegen Deepfakes aus

Das Verfahren erinnert an das bekannte Content–ID–System von YouTube, das eigentlich zur Erkennung urheberrechtlich geschützter Inhalte entwickelt wurde. Während Content ID etwa Musik oder Filmausschnitte identifiziert, analysiert die neue Funktion vor allem die visuelle Ähnlichkeit von Gesichtern in Videos. Dadurch lassen sich KI–generierte Deepfakes entdecken, bei denen etwa das Gesicht einer Person künstlich in ein anderes Video eingefügt wird.