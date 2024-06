Kampf gegen ihre Krankheit: Céline Dion spendet zwei Millionen Dollar

Amazon–Doku als Aufklärungsarbeit

Céline Dion setzt sich nicht nur mit einer Spende für den Kampf gegen das Stiff–Person–Syndrom ein. Die Dokumentation «I Am: Céline Dion» versteht sie als Aufklärungsarbeit um ihre wenig bekannt Krankheit publik zu machen. Die gerade bei Amazon erschienene Doku gibt einen schonungslosen Einblick in Dions Leben mit SPS. So ist in voller Länge ein Krampfanfall zu sehen, bei dem die Sängerin fast zehn Minuten wimmernd auf dem Boden liegt.