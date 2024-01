Kampf gegen Krebs: Shannen Doherty spricht von einem «Wunder»

«Für mich ist das gerade ein Wunder»

«Nach vier Behandlungen sahen wir keinen wirklichen Unterschied und alle wollten, dass ich wechsle», sagte sie dem Radioonkologen Dr. Amin Mirhadi in einer neuen Folge des Podcasts «Let‹s Be Informative...». «Ich dachte mir aber: ›Wir machen weiter so und sehen mal.‹ Nach der sechsten und siebten Behandlung sahen wir tatsächlich, dass die Blut–Hirn–Schranke durchbrochen wurde.» Für Shannen Doherty war das das Ergebnis, auf das sie gehofft hatte. «Nenne ich das ein Wunder? Für mich ist das gerade ein Wunder», sagte sie. «Ich habe sozusagen gewürfelt und gesagt: ›Lass uns weitermachen.'»