Kämpft selbst gegen Krebs: Shannen Doherty bewundert «Stärke» von Kate

Im Januar 2024 erklärte die 52–Jährige US–Medienberichten zufolge in einem Podcast, dass ein neuer Behandlungsplan positive Ergebnisse gebracht habe. Doherty versucht weiter positiv zu bleiben, wie sie in dem Podcast auch sagte: «Jeder Tag ist ein Geschenk und es sind so viele neue Dinge in Arbeit, dass ich denke, dass immer Hoffnung da ist.»